"She-Hulk": Kommt Staffel 2 der Marvel-Serie bei Disney+

Viele MCU-Figuren für Staffel 2

Doch bevor die neue Serie so richtig in die Gänge kommt, legen wir uns bereits die Frage vor, wie es denn um eine mögliche Staffel 2 bestellt sein könnte? Von allen bisherigen MCU-Serien bei Disney+ wurde nur von "Loki" eine weitere Staffel angekündigt, doch "She-Hulk"-Regisseurin Kat Coiro hat zumindest in einem "The Direct"-Interview das Fortsetzungs-Potential aufgezeigt, welches durch dieses Serien-Konzept möglich wäre:

"Das wirklich Aufregende für mich ist, dass sich dank der Ausgangssituation der übermenschlichen Rechtsfälle wirklich unendliche Möglichkeiten bieten. Man kann praktisch jeden denkbaren MCU-Charakter hier hereinholen, ohne dass sein Auftreten irgendetwas Gezwungenes an sich hätte – stattdessen würde es sich völlig organisch ergeben. Wenn man die Serie also weiterführt, wären ihre Grenzen wirklich sehr dehnbar."