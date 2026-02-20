Der Schauspieler wurde als McSteamy weltberühmt. Erst vor zehn Monaten hatte er seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht.

Eric Dane (1972-2026), der als Dr. Mark Sloan alias "McSteamy" in "Grey's Anatomy" Millionen Fans begeisterte, ist tot. Der Schauspieler starb am Donnerstag, den 19. Februar, im Alter von 53 Jahren an den Folgen der Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose), wie seine Familie dem Magazin "People" bestätigte. "Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS von uns gegangen ist", heißt es in dem Statement seiner Angehörigen. Seine letzten Tage habe er im Kreise enger Freunde, seiner Ehefrau und seiner beiden Töchter Billie und Georgia verbracht, "die der Mittelpunkt seiner Welt waren". Erst zehn Monate zuvor hatte Dane seine Diagnose öffentlich gemacht.

Vom Wasserballspieler zum Schauspieler Danes Weg nach Hollywood war alles andere als geradlinig. In San Francisco geboren, verlor er bereits im Alter von sieben Jahren seinen Vater. "Er war ein Navy-Mann, der Architekt und Innenarchitekt wurde. Er war eine gequälte Seele", erzählte Dane 2014 der "Gulf Times". Wie verheerend dieser Verlust für ihn als Kind gewesen sein muss, habe er erst begriffen, als er selbst Vater wurde. Zur Schauspielerei kam er durch einen Zufall: Als Wasserballspieler an der Highschool sprang er nach dem Ende seiner Saison für eine Theaterproduktion ein. "Ich wurde in die Rolle des Joe Keller in 'All My Sons' hineingezogen. Im Ernst. Und ich habe mich verliebt. Ich dachte: Das ist das großartigste Gefühl überhaupt!", berichtete er der Tageszeitung. Nach dem Schulabschluss zog er mit "40 Dollar in der Tasche" nach Los Angeles, wie er "People" 2014 verriet. "Ich habe dann die nächsten acht Jahre durchgefeiert. Ich geriet in eine Menge Schwierigkeiten."

"McSteamy" wurde zur Kultfigur Erste kleinere Rollen in Serien wie "Saved by the Bell", "Wunderbare Jahre" und "Roseanne" folgten, ebenso wie Auftritte in "Charmed". Der große Durchbruch kam 2006 mit der zweiten Staffel von "Grey's Anatomy": Seine Rolle als charmanter Schönheitschirurg Mark Sloan war ursprünglich nur als Gastauftritt geplant - doch die Reaktion der Fans machte ihn zum festen Ensemblemitglied. "Es ergab einfach Sinn", sagte er 2019 dem Magazin "Glamour" über sein Image als Sexsymbol. "Ich hatte das Gefühl, die künstlerische Verpflichtung zu haben, vor diesem Teil der Figur nicht zurückzuschrecken." Gleichzeitig betonte er: "Ich liebe diese Figur, ich wollte nur nicht für den Rest meines Lebens diesen Typen spielen." 2012 verließ er die Serie - wobei er 2024 im Podcast "Armchair Expert" von Dax Shepard (51) klarstellte: "Ich bin nicht so sehr gegangen, als dass ich gehen gelassen wurde." Damals habe er mit einer Suchterkrankung gekämpft, sei für das Network aber vor allem "sehr teuer" geworden.

Von "Euphoria" bis zum ALS-Kampf Dane bewies in den folgenden Jahren seine Wandlungsfähigkeit. Von 2014 bis 2018 übernahm er die Hauptrolle in "The Last Ship", bevor er mit der HBO-Serie "Euphoria" als Cal Jacobs eine seiner eindrücklichsten Rollen spielte. "Es war befreiend für mich, diese Rolle zu spielen", sagte er 2022 dem Magazin "Men's Health". "Es gibt eine Menschlichkeit in dieser Figur, die hoffentlich zum Vorschein kommt." Privat hatte Dane 2004 die Schauspielerin Rebecca Gayheart (54) geheiratet. 2010 und 2011 kamen die gemeinsamen Töchter Billie und Georgia zur Welt. Gayheart reichte 2018 die Scheidung ein, zog den Antrag allerdings im März 2025 zurück. Offen sprach Dane stets auch über seine Kämpfe mit Depressionen und seine Zeit in einer Entzugsklinik 2011, in die er nach einer Schmerzmittelabhängigkeit infolge einer Sportverletzung gegangen war. Während seines Kampfes gegen ALS wurde Dane laut seiner Familie zu einem "leidenschaftlichen Fürsprecher für Aufklärung und Forschung, entschlossen, für andere Betroffene einen Unterschied zu machen".