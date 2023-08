"Fast & Furious"-Autor David Ayer fühlt sich übergangen

Ayers Einschätzung nach sei er jedoch in der öffentlichen Wahrnehmung von namentlich nicht genannten, mächtigen Personen in Hollywood um seinen so entscheidenden Beitrag zur Filmreihe gebracht worden. Sich selbst bezeichnet Ayer in dem Gespräch als "Außenseiter" innerhalb der Traumfabrik, der nicht zu wichtigen Events wie Partys oder Abendessen gehen würde.

Hollywood-Insider, die dies im Gegensatz zu ihm tun würden, hätten seiner Meinung nach "das Narrativ gekapert", und ihn um seinen Beitrag zu "The Fast and the Furious" gebracht, während er als "düsterer, kreativer Typ" gelten würde, vor dem man sich in Acht nehmen müsse.