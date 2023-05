"Fast & Furious"-Filme: Die richtige Reihenfolge der Action-Reihe!

Zurzeit läuft "Fast X" im Kino, der die großen Kinoleinwände wieder so richtig zum Glühen bringt. Damit erscheint bereits der zehnte Teil der Action-Reihe. Viele von euch planen nun vor einem Kinobesuch bestimmt einen "Fast and the Furious"-Marathon, bei dem ihr euch alle Teile des Franchise erneut ansehen werdet, um eure Erinnerungen an die "Family" noch mal aufzufrischen.

Da die Filme jedoch teilweise nicht chronologisch veröffentlicht wurden, muss man sich die "Fast"-Teile in einer bestimmten Reihenfolge anschauen, damit die Erzählung so richtig Sinn ergibt. Keine Sorge, wir helfen euch weiter!