Fernsehpreis: Michael Bully Herbig erhält besondere Auszeichnung

"Bully ist eine Institution"

"Michael Bully Herbig ist für mich der ungekrönte König der deutschen Fernseh-Unterhaltung. Eine jugendliche Legende", wird Daniel Rosemann (43), Sat.1- und ProSieben-Senderchef und Vorsitzender des Stifterkreises in diesem Jahr in der Mitteilung zitiert. "Nahezu kein anderer Künstler hat in so vielen so unterschiedlichen Genres Maßstäbe setzen können."