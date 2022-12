George Clooney und U2 erhielten Kennedy-Preis

Julia Roberts mit Clooney-Robe

Unter den geladenen Gästen waren unter anderem auch Matt Damon (52) und Julia Roberts (55). Die 55-Jährige, die eng mit George Clooney befreundet ist, trug dabei eine ausladende Robe, die mit Fotos von Clooney verziert war.

Als weitere Unterstützung hatte der Schauspieler zudem seine Frau Amal Clooney (44) an seiner Seite, die in einem enganliegenden, schulterfreien Kleid in Silber glänzte. Nach dem Empfang im Weißen Haus gab es noch eine Gala im Opera House des Kennedy Centers, bei der die Werke der ausgezeichneten Künstler im Mittelpunkt standen.