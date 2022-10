George Clooney schwärmt von seiner Ehefrau Amal

Acht Jahre verheiratet - und immer noch frisch verliebt? George Clooney (61) schwärmt kurz vor dem Hochzeitstag mit Amal Ramzi Alamuddin Clooney (44) von seiner Frau. "Alles an meiner Frau ist irgendwie magisch", sagte er "Entertainment Tonight". "Und ich glaube, dass jeder das erkennt, wenn er sie sieht und hört, wofür sie steht". "Es gibt einfach keinen Nachteil an ihr", ergänzte er am Rande des Events HISTORYTalks. Der Schauspieler und die Menschenrechtsanwältin zeigten sich bei der Veranstaltung in Washington, D.C verliebt auf dem roten Teppich.