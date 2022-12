George Takei will "nie wieder" über William Shatner sprechen

Takei stichelte zuvor schon gegen Shatner

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Takei in Richtung Shatner schoss. Nur wenige Tage vor dem neuen Interview konnte Takei es sich nicht verkneifen, Shatner bereits als "einen streitsüchtigen alten Mann" zu bezeichnen. Am Montag erklärte er bereits "The Guardian", dass er sich nicht weiter mit Shatner einlassen wolle, nachdem der Captain-Kirk-Darsteller Anfang des Monats in einem bissigen Interview gesagt hatte, dass seine ehemaligen "Star Trek"-Kollegen ihn in einem Interview für PR-Zwecke kritisiert hätten.

"Ich weiß, dass er nach London kam, um für sein Buch zu werben und darüber sprach, dass ich Publicity wollte, indem ich seinen Namen benutzte", sagte Takei, der die Rolle des Lieutenant Hikaru Sulu in "Star Trek" spielte. "Also habe ich beschlossen, dass ich seinen Namen nicht brauche, um Publicity zu bekommen." Takei, der in mehreren Filmen und Serien der "Star Trek"-Reihe zu sehen war, sagte dem Magazin, dass er "ein viel wichtigeres Thema" habe, für das er Werbung machen wolle.

Auf die Frage, ob Shatner auch in seinen jüngeren Jahren schon "streitsüchtig" war, sagte Takei dann noch, dass er "selbstverliebt" war und "es genoss, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen".