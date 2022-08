Nichelle Nichols: "Star Trek"-Star wird im Weltraum beigesetzt

Lieutenant Uhura findet ihre letzte Ruhestätte im Weltraum: Teile der Asche der verstorbenen "Star Trek"-Legende Nichelle Nichols (1932-2022) sollen noch dieses Jahr mit einer Rakete ins All geflogen werden. Die Schauspielerin war Ende Juli im Alter von 89 Jahren gestorben. Laut einer Pressemitteilung von Celestis Inc., der Firma, die die Rakete ins All schießt, werden noch weitere Mitglieder der "Star Trek"-Familie an Bord sein.

Nichols wird mit der Vulcan-Rakete ihre letzte Reise Richtung Sterne antreten - gemeinsam mit den Überresten von "Star Trek"-Erschaffer Gene Roddenberry (1921-1991), denen seiner Ehefrau Majel Barrett-Roddenberry (1932-2008) sowie der Asche von "Star Trek"-Darsteller James Doohan (1920-2005).