"Captain Kirk" William Shatner feiert 90er auf der Enterprise

Eifriger Twitterer

Vom berühmten Raumschiff ("Der Weltraum – unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200") ist in Shatners Twitter-Biografie nicht mehr die Rede. Stattdessen steht da: "Vater von drei Mädchen. Kanadier! Nicht politisch - sei gewarnt oder werde geblockt!" Beim Kurznachrichtendienst beglückt der jovial wirkende Golden-Globe- und Emmy-Gewinner seine 2,5 Millionen Fans praktisch täglich mit Tweets. Und es wirkt dabei schon fast volksnah, dass sich auch ein Star-(Trek-)Schauspieler im Internet immer wieder und mit großer Leidenschaft Scharmützel mit Trollen liefert, dass Shatner das Streiten mit anonymen Nutzern offenbar nicht lassen kann.

Ansonsten setzte sich der Künstler in der Vergangenheit immer wieder für gute Anlässe in Szene. 20 Organisationen und 19 wohltätige Zwecke unterstützte er laut Website "Look to the Stars". 2006 verkaufte Shatner für Zehntausende Dollar einen Nierenstein an ein Online-Casino und spendete das Geld an den Verein "Habitat for Humanity", der Häuser für Bedürftige baut. Mit seiner schon seit Jahrzehnten bestehenden Pferdeshow in Hollywood generiert er Erlöse für Wohltätigkeitsorganisationen.

Schlagzeilen machte Shatner zuletzt unter anderem mit der Scheidung von seiner vierten Frau Elizabeth Martin. Medienberichten zufolge äußerte er sich nach der Trennung 2019 aber versöhnlich: "Es ist alles gut hier. Es ist alles gut. Ich wünsche uns allen alles Gute."