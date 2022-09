Zum "Star Trek"-Day: 5 Fakten zu den Abenteuern der Enterprise

Es ist das Jahr 1966. In China beginnt die Kulturrevolution. England wird dank des berühmt-berüchtigten Wembley-Tors Fußball-Weltmeister. Und in den USA begibt sich erstmals eine Bande unbekannter Schauspieler im "Raumschiff Enterprise" auf eine Reise durch die Galaxie. Es ist die Geburtsstunde einer beispiellosen Erfolgsgeschichte, die anlässlich der Erstausstrahlung der Auftaktfolge am 8. September 1966 auch den "Star Trek"-Day hervorbrachte - von diversen Fun Facts zur Originalcrew um Captain Kirk ganz zu schweigen.