Aber Steindl beziehungsweise Schandl ...

Ja, ich verurteile an dieser Figur so einiges: Wir haben es hier mit einem völlig gestörten, in seiner Struktur schwer geschädigten Menschen zu tun, der seine Störungen auch noch mit einer unglaublichen Gewaltbereitschaft ausleben will. Das heiße ich alles andere als gut. Steindl zeigt Gewalt Schwächeren gegenüber, in diesem Fall Frauen, und er ist klar ein Arschloch.

Ich kann aber an die Figur nicht mit dem Gedanken rangehen, dass er ein Arschloch ist. Sondern ich muss mich fragen, wo und was seine Sehnsüchte sind, was ihn antreibt, was seine Beweggründe für sein Handeln sind. Ich finde es zum Beispiel spannend, dass er gleich mehrmals spektakuläre Gefängnisausbrüche abgeliefert hat, was für mich von einem hohen Drang nach Freiheit zeugt. Dieser Drang ist durchaus menschlich. Dass dahinter eine Story steht, die rechtfertigt, wieso man die Gesellschaft von ihm getrennt hat, ist ein anderes Thema.