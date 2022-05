Während dem Gespräch schweift ihr Blick immer wieder zum Fenster, wo sich ein Kran wie ein "Dinosaurier" bewegt. Sie ist fasziniert und würde es am liebsten mit der Kamera, die in ihrem Wohnzimmer steht, festhalten. Oder ein Papier, das wie eine "Möwe" davon fliegt. Sie sieht Dinge, die anderen nie auffallen würden. Aber der Blick der Künstlerin schweift nicht nur nach außen. Er schweift auch schonungslos nach innen. Er schweift auch auf sie selbst.

In ihren "Jahresporträts" hat sie sich ein Jahr lang jeden Tag selbst fotografiert und das alle fünf Jahre wiederholt. Sie wollte zum "Subjekt und Objekt" in einem werden. Am 22. März 1972 hat sie das erste gemacht. In Erinnerung an einen verstorbenen Freund, und in Erinnerung an ihn fängt sie deshalb immer am 22. März damit an. Auch in diesem Jahr, in dem sie ihre 11. Serie begonnen hat.

Sie ist erfrischend unprätentiös. "Am Anfang wollte ich hübsch sein", sagt sie. "Dann nicht mehr. Dann wollte ich wissen, wie ich älter werde und wollte mir nicht mehr schmeicheln." Etwas, das sie natürlich kann als professionale Fotografin. "Das Altern ist mit so viel Scham behaftet - und das wollte ich durchbrechen."