Diese Hollywood-Stars sprechen offen über ihre Sex-Szenen

Anne Hathaway

Anne Hathaway sprach darüber, dass sie vor ihrer Sex-Szene in "Love and Other Drugs“ sehr nervös war.

"Es ist ein unangenehmer Moment, sich vor Fremden auszuziehen. Es gibt einen Grund, warum ich am Strand einen Bikini trage. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich alles im Griff haben werde. Ich habe mir gesagt: 'Ich werde mich gut vorbereiten, mich im letzten Moment ausziehen und mich zwischen den Aufnahmen wieder anziehen'. Ich habe aber bei der Arbeit bemerkt, dass ich beim Anziehen meines Mantels immer wieder das Make-up verschmiert habe, weshalb wir noch länger drehen mussten. Wie es so oft im Leben ist, ist es leichter geworden, als ich nicht mehr mich, sondern die Arbeit in den Fokus des Ganzen gesetzt habe, und ich traue mich sogar zu sagen, dass es Spaß gemacht hat“, sagte die Darstellerin in einem Interview mit "Entertainment Weekly".