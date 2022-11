Wie viele MCU-Filme gibt es?

2008 hat "Iron Man" mit Robert Downey, Jr. in der Hauptrolle den Grundstein für das Marvel Cinematic Universe (MCU) gelegt und war gleichzeitig der Start für Phase 1. Mittlerweile, rund 15 Jahre später, befinden wir uns mit "Black Panther: Wakanda Forever" bereits am Ende von Phase 4, die kommende Phase 5 wird am 15. Februar 2023 mit "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" eingeläutet.

Insgesamt umfasst das MCU aktuell 30 Kinofilme (zählt man den Disney+-Film "Werewolf by Night" mit, sind es sogar 31). Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht: MCU-Chef Kevin Feige hat bei der diesjährigen San Diego Comic Con verkündet, dass bei Disney bereits Pläne für die kommenden zehn Jahre gemacht wurden, MCU-Serien und -Specials inklusive.