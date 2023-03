Bruno Alexander im Interview: Das unterscheidet "Intimate." von "jerks."

Sie haben für die Serie mit Emil und Oskar Belton, Max Mattis und Leo Fuchs zusammengearbeitet. Wer hat welche Aufgaben übernommen und wie funktionieren Sie als Team?

Alexander: Emil, Oskar, Leo und ich haben die Regie übernommen. Max war der Producer. Geschrieben haben wir die Serie alle zusammen. Das hört sich erstmal chaotisch an, war es auch. Aber das anarchische und chaotische war auch wichtig für den Stil. Es wäre eine andere Serie, würde hinter der Kamera alles perfekt geplant und abgesprochen sein. Es muss hektisch sein, es müssen Dinge schief gehen, damit aus der Not und aus dem Chaos heraus improvisiert werden muss. Und nicht nur im Spiel, sondern eigentlich in jedem Department. Und das spiegelt sich dann in der Serie wider und macht sie authentisch und echt.

Außerdem ist es ein großer Vorteil, dass wir auch im echten Leben beste Freunde sind. Wir haben eine ganz eigene Art miteinander zu kommunizieren und können uns am Set schnell austauschen, wissen was gemeint ist. Vor allem, wenn es um Humor und Zwischenmenschliches geht. Wir kennen uns immerhin schon seit 12 Jahren oder so.