Jack Black kann sich nicht an "Liebe braucht keine Ferien" erinnern

Einer der Filme, die unser Herz in der Vorweihnachtszeit besonders erwärmen, ist "Liebe braucht keine Ferien" mit Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet – und Jack Black. Und obwohl der Film eindeutig als moderner Weihnachtsklassiker einzustufen ist, scheint er Jack Black höchstpersönlich nicht so sehr in Erinnerung geblieben zu sein wie uns.

Als Jack Black bei einer Filmpremiere über den roten Teppich schritt, wurde er von einer "Variety"-Reporterin in einem kurzen Interview gefragt, welcher sein liebster Weihnachtsfilm sei. Jacks Antwort lautete: "Buddy – Der Weihnachtself"