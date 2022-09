Der Schauspieler, der in "L.A. Confidential", "The Green Mile" und "The Artist" mitgespielt hat und für seine Rolle als warmherziger Bauer in "Ein Schweinchen namens Babe" (1995) für einen Nebendarsteller-Oscar nominiert worden war, hatte im Mai gegen die Preise für vegane Milch bei Starbucks protestiert. Weil er das Café schließlich selbst wieder verließ, war er der Festnahme entgangen. Die Aktion, bei der er seine Hand mit Sekundenkleber an der Theke des Cafés fixiert hatte, habe "überhaupt nicht wehgetan", erzählte Cromwell. Das Aceton, mit dem er sich wieder befreit hat, "ist vermutlich nicht das Beste, was du dir auf die Haut tun kannst" - "es hat etwa zehn Minuten gedauert, bis ich das los war."