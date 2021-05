Die 13 besten Tierfilme auf Amazon Prime:

Ein Schweinchen namens Babe (1995)

Das Waisenferkel Babe erkennt am Hof des Bauerns Hoggett (James Cromwell) seine Bestimmung: Es möchte Schafhüter werden! Dass diese Aufgabe eigentlich nur für Hunde vorgesehen ist, ist dem niedlichen und selbstbewussten Schweinchen herzlich egal – und auch Border-Collie Fly, die zur Ziehmutter von Babe wird und ihm alles beibringt, was es über das Schafehüten zu wissen gibt. Hoggett erkennt bald das außergewöhnliche Talent von Babe und meldet das Ferkel bei einem Wettbewerb für Schäferhunde an ...

Spätestens beim herzzerreißenden Satz "Darf ich Mama zu dir sagen?!" ist es ums Publikum, ganz egal welcher Altersstufe, geschehen: "Ein Schweinchen namens Babe" ist ein Film, der an Cuteness nicht zu überbieten ist und selbst das zynischste Herz dahinschmelzen lässt. Die Message, dass wirklich jeder und jede eine Aufgabe in der Welt hat und dabei seinem Herzen folgen soll, egal, was die gesellschaftlichen Normen sagen, ist wunderbar zeitlos.

Der Mix aus echten und Animations-Tieren war für die 1990er-Jahre zudem außergewöhnlich. Insgesamt kamen 48 Ferkel beim (tierfreundlichen) Dreh zum Einsatz!

