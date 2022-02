Könnte Jamie Dornan der neue James Bond werden?

Die Verfilmungen der Erotikromane "50 Shades of Grey" machten Schauspieler Jamie Dornan (39) in seiner Rolle des Christian Grey weltweit zu einem Schauspiel-Star und Sexsymbol. Nicht zuletzt deswegen wird Dornan derzeit als einer der Favoriten gehandelt, in die Rolle des legendären James Bond zu schlüpfen. Doch in einem Interview mit "Bild am Sonntag" erteilt der irische Schauspieler diesem Vorhaben eine Absage: "Ich werde nie wieder in einer Filmreihe mitspielen."