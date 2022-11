Jennifer Anistons Cover: Auch Ex Justin Theroux reagiert darauf

"Das waren absolute Lügen"

In dem begleitenden Interview schlägt Aniston aber ernste Töne an. "Es war ein schwieriger Weg für mich, der Weg des Kinderkriegens", erzählt sie im Gespräch mit dem Frauenmagazin. Lange Zeit habe sie ohne Erfolg versucht, schwanger zu werden: "All die Jahre und Jahre und Jahre der Spekulationen... Es war wirklich hart." Die heute 53-Jährige hätte alles dafür gegeben, "wenn jemand zu mir gesagt hätte: 'Friere deine Eizellen ein. Tu dir selbst einen Gefallen.' Man denkt einfach nicht daran." Nun sei der Zug aber abgefahren.