Er steht einfach nicht auf dich! (2009)

In "Er steht einfach nicht auf dich" ist Jennifer Aniston Teil eines erlesenen Star-Ensembles, das unter anderem aus Ben Affleck, Drew Barrymore, Bradley Cooper und Scarlett Johansson besteht: Es geht um Singles und Pärchen in Baltimore, die mit den Problemen beim Kennenlernen, Zusammenziehen, während einer Beziehung und auch dem Fremdgehen zu kämpfen haben. Und über allem steht stets die Frage: "Vielleicht steht er einfach nicht auf dich?"

Der Film basiert auf dem Erfolgsroman der "Sex and the City"-Autor*innen Gred Behrendt und Liz Tuccillo. Er ist eine charmante, zeitgeistige und durchaus auch sexy Komödie geworden, bei dem die großen Emotionen im Fokus stehen und die zahlreichen Schauspieler*innen durch die Bank überzeugen. Es gibt den einen oder anderen Twist und als geneigte*r Zuseher*in mag man auch so manche Tränchen vergießen.

Alles in allem ein kurzweiliger, routinierter Spaß, in dem Aniston einmal mehr beweist, dass sie mit den ganz Großen in Hollywood problemlos mithalten kann.

