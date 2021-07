Jennnifer Lopez: "Mir ging es noch nie besser"

Doch ganze 18 Jahre nach ihrer Trennung sind Jennifer Lopez und Ben Affleck wieder zusammen – das "Bennifer"-Comeback erheitert die Welt und lässt unser Herz höherschlagen. So auch das von Jennifer Lopez, die in einem Interview mit DJ Zane Lowe auf "Apple Music 1" verriet: "Ich bin superglücklich. Ich weiß, dass die Leute sich immer fragen: 'Wie geht es dir? Was ist los? Geht es dir gut?' Das ist es. Mir ging es noch nie besser."

Noch vor weniger als drei Monaten war die Sängerin mit ihrem Verlobten Alex Rodriguez zusammen, doch die Beziehung ging in die Brüche und J.Lo. bandelte wieder mit ihrem Ex Ben Affleck an. Das scheint Lopez nun wirklich gutzutun.