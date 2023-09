Sprecher für Audiobücher und Gedichte

Aufgrund seiner besonderen Stimme sprach er Audiobücher und Gedichte ein. In Attraktionen und Fahrgeschäften der Disneyland-Parks ist ebenfalls seine Stimme zu hören. Die Tonaufnahme von "The Real Thing" mit Irons in der Hauptrolle war 1985 für einen Grammy in der Kategorie "Bestes Spoken-Word-Album" nominiert.

Auch im Musikgeschäft war der Brite, der in den 70er-Jahren in der Kindersendung "Play Away" und auch in "König der Löwen" sang, häufiger aktiv. So sang er zum Beispiel auf dem Benefiz-Album "Unexpected Dreams - Songs From The Stars" von 2006 Bob Dylans "Make You Feel My Love".