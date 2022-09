Jessica Schwarz spricht über neuen Film "Over & Out"

Jessica Schwarz (45) ist seit über 20 Jahren erfolgreich im deutschen und internationalen Schauspielbusiness tätig. In ihrem neuesten Film "Over & Out", der soeben in Deutschland angelaufen ist, stellt sie sich an der Seite von Julia Becker und Petra Schmidt-Schaller (42) einer schwierigen Aufgabe. Gemeinsam wollen die Freundinnen Lea, Steffi und Toni die Hochzeit ihrer Freundin Maja (Nora Tschirner, 41) in Italien besuchen - der Ausflug endet jedoch mit einem Schock für die Beteiligten.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Jessica Schwarz über die Bedeutung von Freundschaft in ihrem Leben, erklärt, wann sie für sich persönlich Grenzen setzt und erzählt von ihrem Glamping-Hotel in Portugal. Außerdem verrät die Schauspielerin, wie wichtig die Arbeit für sie ist und dass sie kein einfacher Teenager war.