Simon Schwarz: Seine 5 besten Filme abseits von Eberhofer

Der 51-jährige Wiener mag zwar nicht jede Woche in den hiesigen Klatschspalten auftauchen wie manch andere/r seiner KollegInnen. Dafür ist er privat viel zu sehr am Boden geblieben, viel zu unkompliziert und viel zu sehr Vollblut-Schauspieler. Seit den 1990er-Jahren liefert er kontinuierlich sehenswerte Arbeit ab, sei es auf Theaterbühnen oder vor der Kamera. Authentisch bis in die letzte Pore, der wirklich jede Figur so einnehmend spielt, dass man mit ihr mitfühlt – das ist Schwarz' Erfolgsrezept.

Und auch, wenn nicht jede Produktion mit Schwarz ein Meisterwerk für die Ewigkeit ist, so gibt es doch einige Streifen in seiner Filmographie, die sich lohnen, nochmals oder gar neu entdeckt zu werden – und zwar abseits des Eberhofer-Kosmos. Denn Simon Schwarz nur auf den Rudi Birkenberger zu reduzieren, das würde der Vielfalt und dem Talent des Schauspielers nicht Genüge tun.

Die 5 besten Filme mit Simon Schwarz abseits der Eberhofer-Krimis: