Weil wir gerade vom Hundefutter reden: Die dreibeinige Hinke Lotta ist auf jeden Fall eine der ungewöhnlichsten neuen Figuren im "Guglhupfgeschwader". Wo habt ihr den Hund herbekommen? Ist er tatsächlich aus dem Tierheim?

Nein, aber es gibt da eine Hunde-Trainerin, die schon den früheren Hund Ludwig betreut hat und über viele Kontakte zu HundebesitzerInnen verfügt. Die Hinke Lotta ist eigentlich ein Rüde, spielt aber eine Frau – schwieriges Thema aktuell (lacht). Wir haben das nicht geändert, denn das ist die Hinke Lotta und fertig.

Ganz am Schluss akzeptiert der Franz Eberhofer ihn oder sie ja endlich und gibt dem Hund Bier zu trinken. Hat das Tier darauf bestanden, dass man die Szene mehrfach wiederholt?

Ich überlege gerade – war das überhaupt alkoholfreies Bier, was er getrunken hat? Ich glaube, da war sonst noch irgendwas drinnen, damit es ihm wirklich schmeckt. Mit Tieren ist es ja überhaupt immer komplizierter. Ich habe beim Ludwig damals wahrscheinlich kiloweise Leberwurst hinter meine Ohren geschmiert bekommen, weil er mich immer wieder abschlecken musste. Wobei: ob der neue Hund wirklich akzeptiert ist am Schluss, ist wohl nicht so 100-prozentig sicher. Es ist wahrscheinlich eher so ein Franz-Eberhofer-Akzeptieren und nächstes Mal kann wieder alles ganz anders sein ...

Das Interview führten July Kühberger (Kronehit) und Franco Schedl (film.at).

Noch viele weitere Fragen beantwortet "Gugelhupfgeschwader"-Star Simon Schwarz im über 30-minütigen Podcast-Gespräch, das ihr hier hören könnt: