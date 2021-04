Verwandte Seelen

Mitchell kommentiert seine Rollen-Wahl folgendermaßen: "Ich fühle mich sehr geehrt, diesen modernen Anti-Helden spielen zu dürfen. Wir sind beide gleich alt und wie er bin ich schwul in Texas, Oklahoma und Kansas aufgewachsen. Daher denke ich, mich in ihn hineinversetzen zu können, und ich kann auch seine verzweifelten Bemühungen, sich in einer unfreundlichen Welt durchzusetzen, nachvollziehen."

Ein Start-Termin für die NBC-Mini-Serie ist noch nicht bekannt.

Bei Amazon ist übrigens ebenfalls eine Serie über Joe Exotic geplant, in der Nicholas Cage die Hauptrolle übernehmen wird.