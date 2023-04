Fahrer sagt für Majors aus

Demnach hat der Schauspieler einen Zeugen, der für ihn spricht. Der Fahrer, der Majors und seine jetzige Ex-Freundin in der angeblichen Tatnacht gefahren haben soll, will demnach für Majors aussagen. Laut der Gerichtsdokumente soll der Fahrer bezeugen können, was im März zwischen dem Schauspieler und der Frau passiert sei. Demnach soll er gesehen haben, dass die Frau Majors angriff, "während sie versuchte, sein Telefon zu stehlen".

Sie soll Majors "geschlagen, gekratzt und angegriffen" haben, bis dieser den Fahrer bat, das Auto anzuhalten, damit er aussteigen konnte, was dieser auch tat. Darüber hinaus wird der Fahrer aussagen, dass Majors das mutmaßliche Opfer "zu keiner Zeit in irgendeiner Weise geschlagen oder auch nur die Stimme erhoben" habe.

Angeblich sagte die Frau der Polizei, sie habe sich während der Auseinandersetzung einen gebrochenen Finger und eine Platzwunde hinter dem Ohr zugezogen. Laut Chaudhry gibt es Beweise dafür, dass es sich dabei um eine "vollständige Lüge" handle. Dafür legt die Anwältin Videobeweise vor, in denen die Frau in einem Club feiert und ihre angeblich verletzte Hand scheinbar ohne Schmerzen benutzt. Zudem soll sie Majors nach dem Vorfall im Auto noch geschrieben haben, wobei sie in keinem Text eine mögliche körperliche Verletzung erwähnt.