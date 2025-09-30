Es hätte deutlich schlimmer ausgehen können: Josh Hartnett (47) ist vergangene Woche in einen Autounfall in Kanada verwickelt worden und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Schauspieler befand sich auf dem Heimweg vom Filmset, als sich der Vorfall ereignete. Wie die kanadische "Royal Newfoundland Constabulary" (RNC) in einer Pressemitteilung vom 25. September bestätigte, kollidierten zwei Fahrzeuge kurz nach 1 Uhr morgens an einer Kreuzung. Die Wucht des Aufpralls war erheblich, beide Autos erlitten nach Polizeiangaben beträchtliche Schäden.

Fahrer und Polizist ebenfalls verletzt Laut Polizeibericht wurden der 59-jährige Fahrer und ein 47-jähriger Beifahrer des SUV mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beim Beifahrer handelt es sich nach Informationen des kanadischen Senders "CBC" um Hartnett. Auch der involvierte Polizeibeamte wurde vorsorglich in ärztliche Behandlung gebracht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen derzeit noch. Ein Sprecher des Schauspielers teilte gegenüber "Page Six" mit, dass Hartnett mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen wurde und bereits wieder an die Arbeit zurückgekehrt ist. Der Dreh seiner neuen Netflix-Serie konnte somit fortgesetzt werden.

Dreharbeiten für Netflix in Neufundland Seit August steht Hartnett für eine bislang noch unbetitelte Netflix-Miniserie vor der Kamera. Die Produktion findet in Neufundland statt, wo auch die Handlung der Serie angesiedelt ist. In dem Thriller geht es um eine kleine kanadische Stadt, die zum Ziel einer mysteriösen Meereskreatur wird. Hartnett verkörpert einen Fischer, der sich gegen die Bedrohung zur Wehr setzt. Neben ihm sind Willow Kean, Ruby Stokes, Rohan Campbell und Kaleb Horn in der Serie zu sehen. Ein Veröffentlichungstermin steht bislang noch nicht fest. Der Streamingdienst kündigte das Projekt im August an.

Privatleben in Großbritannien Privat lebt der US-Schauspieler mit seiner Ehefrau Tamsin Egerton und den vier gemeinsamen Kindern in Großbritannien. Der sonst sehr zurückhaltende Star gab im Mai in der "Tonight Show" bei Jimmy Fallon (51) seltene Einblicke in sein Familienleben. Seine Kinder würden ihn gerne damit aufziehen, der einzige Amerikaner im Haushalt zu sein, erzählte er. Besonders sein mittleres Kind imitiere ihn gern und sage Dinge wie: "Ich bin Papa und ich mag Pizza und ich mähe den Rasen nicht." So amerikanisch wie es nur gehe, scherzte Hartnett im Interview.

Comeback nach bewusster Auszeit 2021 hatte der "Oppenheimer"-Darsteller in der australischen Morgensendung "Sunrise" über seine bewusste Auszeit von Hollywood gesprochen. Nachdem er in großen Blockbustern wie "Pearl Harbor" mitgewirkt hatte, zog er sich zurück. Hollywood auf Distanz zu halten sei das Beste für seine mentale Gesundheit gewesen, erklärte er damals. Es gehe darum, ein gutes häusliches Leben zu schaffen und gleichzeitig in der Lage zu sein, wilde und wunderbare Dinge wie Filme zu machen, was ein solches Privileg sei, so Hartnett. Heute ist der Schauspieler wieder gefragter denn je. Im März wurde er beim Dreh des Films "Verity" in New York City gesichtet, an seiner Seite Dakota Johnson (35).