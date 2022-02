"Pearl Harbor", "Black Hawk Down" und natürlich "40 Tage, 40 Nächte": An Josh Hartnett kam in den frühen Nullerjahren keiner vorbei, weder die großen Hollywood-Studios noch verliebte Fanherzen. Man sagte Hartnett eine ganz große Karriere voraus – bis er plötzlich nur noch Flops am laufenden Band ablieferte und irgendwann zu jener Art Star wurde, den man mit den nostalgisch-geschwängerten Worten "Was macht Josh Hartnett heute?" googelt.

Die Antwort ist jetzt aber da – und zwar auf eine Mindfuck-Art, wie man es nicht gedacht hätte. Der mittlerweile 43-Jährige spielt die Hauptrolle in der Sky-X-Thrillerserie "The Fear Index", in der es ihm ganz schön an den physischen als auch psychischen Kragen geht.

Schauen wir in den Trailer rein: