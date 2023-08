Einer der meistgelesenen Schriftsteller aller Zeiten

Das 1954 und 1955 in drei Bänden erschienene epische Werk "Der Herr der Ringe" um die Abenteuer des Hobbits Frodo in der prähistorischen Fantasiewelt Mittelerde machten den Professor für Altenglisch an der Universität Oxford zu einem der meistgelesenen Schriftsteller aller Zeiten. Geboren wurde der Engländer, der mit vollem Namen John Ronald Reuel Tolkien heißt, am 3. Jänner 1892 in Bloemfontein in der damaligen Burenrepublik Oranje-Freistaat im heutigen Südafrika. Der Vater hatte dort als Bankkaufmann eine vielversprechende Stelle erhalten.

Als die Mutter mit den beiden Söhnen auf Heimaturlaub ist, stirbt der Vater unerwartet. Die Familie kehrt nicht wieder nach Afrika zurück. Tolkien wächst in Birmingham auf. Seine Mutter konvertiert später zum katholischen Glauben, dem auch ihr Sohn zeitlebens eng verbunden bleibt. Von ihr lernt er auch die Liebe zu Sprachen, Sagen und Mythologie. Ein Schatz an Legenden fehlt seiner englischen Heimat, findet er - und macht sich daran, ihn zu schaffen.