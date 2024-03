Wer waren bisher die jüngsten und ältesten Oscargewinner?

In der Nacht auf dem 11. März steigt die 96. Ausgabe der Academy Awards. Fast so alt wie der Oscar selbst waren schon einige Preisträgerinnen und Preisträger, die den Goldjungen in Empfang nehmen durften. Doch auch manch Jungspund erhielt bereits die wichtigste Auszeichnung der Film-Industrie. Das sind die Rekordhalter als jüngste und älteste Oscargewinner.