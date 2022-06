Keanu Reeves: Seltener Auftritt mit Freundin Alexandra Grant

Keanu Reeves (57) und seine Freundin Alexandra Grant (49) zeigen sich eher selten gemeinsam bei öffentlichen Auftritten. Am Wochenende machte das Paar eine Ausnahme. Der Schauspieler und die Künstlerin besuchten gemeinsam die MOCA Gala im Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Grant, die als Malerin, Zeichnerin und Bildhauerin arbeitet, hat in dem Museum bereits ausgestellt.

Das Paar zeigte sich verliebt auf dem roten Teppich und posierte strahlend für die Fotografen. Grant trug ein eng anliegendes, rotes Kleid mit raffiniertem Ausschnitt und kombinierte dazu flache Schuhe. Der Schauspieler zeigte sich elegant in einem schlichten Dreireiher mit Krawatte, wie "People" zeigt.