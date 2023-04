Keanu Reeves schenkt Crew-Mitgliedern Rolex-Uhren

Spenden für wohltätige Zwecke

Nachdem seine Schwester an Leukämie erkrankt war, verschrieb sich der Hollywood-Star außerdem dem Kampf gegen Krebs. "Ich habe eine private Wohltätigkeitsstiftung [...], die einige Kinderkrankenhäuser sowie die Krebsforschung unterstützt", verriet Reeves im Jahr 2009 dem "Ladies Home Journal".

Weiter erklärte der Star: "Ich möchte der Stiftung nicht meinen Namen anhängen, ich lasse sie einfach machen, was sie macht". Auch andere wohltätige Zwecke wie PETA, die SickKids Foundation oder Stand Up To Cancer hat Reeves in der Vergangenheit bereits finanziell unterstützt.