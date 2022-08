Keanu Reeves: Hochzeits-Crasher als Überraschungsgast

Reeves ist Wiederholungstäter

Für Keanu Reeves war dies nicht der erste Hochzeits-Crash. Bereits 2018 posierte er mit einem Paar, das im "Dream Inn" in Santa Cruz, Kalifornien, geheiratet hatte.

Der 57-Jährige, ist für seine freundliche Art bekannt. Zuletzt sorgte er im Juli am Flughafen in New York für Begeisterung, als er einem kleinen Jungen bereitwillig ein spontanes Interview gab.