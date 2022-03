Privater Sprachgebrauch oder Film-Anspielung?

Man sollte diese Äußerung aber nicht überbewerten, denn in einem Interview mit der "L. A. Times" hatte Dunst kürzlich erklärt, dass sie und Plemons mit den Begriffen Ehemann und Ehefrau sehr locker umgehen und sich ständig so nennen würden, auch wenn sie noch gar nicht verheiratet seien.

Womöglich hat aber der Darsteller mit seiner Bemerkung auch bloß auf jenes Werk angespielt, das ihm und Dunst heuer Oscar-Nominierungen eingebracht hat. In Jane Campions ungewöhnlichem Cowboy-Drama "The Power of the Dog" spielen die beiden nämlich ein Ehepaar. Es wäre immerhin denkbar, dass diese Rollen sie mittlerweile tatsächlich zu einer realen Hochzeit inspiriert haben.

"The Power of the Dog" ist auf Netflix verfügbar.