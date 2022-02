Oscars 2022: Wo kann ich die nominierten Filme schauen?

Die schwarz-weißen Kindheitserinnerungen von Kenneth Branagh erlebten ihre Weltpremiere Anfang September 2021 beim Telluride Film Festival und wurden danach auch beim Toronto-Filmfestival gezeigt. Dort kam das Werk beim Publikum so gut an, dass es den Hauptpreis als bester Film erhielt. Für die Oscars wurde "Belfast" gleich in sieben Kategorien nominiert.

"Belfast" wird am 24. Feber in unseren Kinos starten.