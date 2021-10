Kristen Stewart wird bald in ihrer Rolle als Prinzessin Diana in "Spencer" in den Kinos zu sehen sein und hier wohl eine andere Seite von sich zeigen können, als in der "Twilight"-Saga. Geht es nach so manchen Fans, steht außerdem schon ihre nächste Rolle fest: Sie fordern, dass Kristen Stewart der neue Joker in "The Batman" (2022) sein soll.

Damit wäre sie wieder an der Seite von "Twilight"-Co-Star und Ex-Freund Robert Pattinson zu sehen – was den Wunsch der Fans wohl noch größer macht.