Lars von Trier-Geburtstag: Das filmische Enfant terrible wird 65

Cannes-Triumph und -Debakel

Mit dem Filmfestival in Cannes wird Lars von Trier vermutlich immer in Verbindung gebracht werden, ob er denn will oder nicht. 2000 hatte er dort für "Dancer in the Dark" mit der isländischen Musikerin Björk in der Hauptrolle die Goldene Palme erhalten, 2011 erklärte man ihn an gleicher Stelle wegen umstrittener Nazi-Äußerungen zur Persona non grata.

Damals hatte er im Hinblick auf seinen deutschstämmigen Vater gesagt, "ein bisschen" mit Adolf Hitler zu sympathisieren. "Ich bin ein Nazi", sagte er mit Blick auf seine familiäre Herkunft. All das war laut von Trier nicht ernst gemeint, Cannes fand es trotzdem nicht lustig - und schloss ihn über Jahre vom Filmfestival aus. Erst nach sieben Jahren holte man ihn zu seiner Überraschung mit "The House That Jack Built" und außer Konkurrenz zurück.