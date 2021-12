"Emily in Paris" Staffel 2: Team Alfie oder Team Gabriel?

Gabriel-Darsteller Lucas Bravo antwortete ziemlich diplomatisch, dass er sich genauso wie Emily nicht entscheiden könnte. "Es ist so schwierig, weil sie so unterschiedlich sind. Gabriel ist dieser verlorene, liebevolle Romantiker. Alfie ist sehr bodenständig und in der Finanz-Branche tätig. Es sind zwei unterschiedliche Welten. Ich kann es einfach nicht beantworten", so der Schauspieler.

Laviscount hat hingegen eine klare Antwort, die für seine Figur Alfie spricht: "Ich glaube, Emily braucht jemanden, der sie aus ihrer Bubble lockt. Ich denke, er gibt ihr die Chance frei zu sein und sich selbst zu erkunden und sie selbst zu sein, ohne an andere zu denken. Sie kann einfach sie selbst sein."