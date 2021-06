Die norwegische Schauspielerin Liv Ullmann (82) und ihr US-Kollege Samuel L. Jackson (72) werden 2022 mit Ehren-Oscars ausgezeichnet. Auch die amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Elaine May (89) wird mit dem "Honorary Award" geehrt, während "Lethal Weapon"-Star Danny Glover (74) für sein soziales Engagement den Jean-Hersholt-Preis erhalten soll. Dies gab die Oscar-Akademie am 24. Juni in Beverly Hills bekannt.

Die Trophäen sollen im Rahmen der "Governors Awards"-Gala am 15. Jänner 2022 in Los Angeles überreicht werden. Für die Ehren-Oscars gibt es keine Jury, sondern die Akademie sucht Personen aus, die eine "tiefgreifende Bedeutung" für Film und Gesellschaft geliefert haben.