"Love is blind": So geht es den Paaren aus Staffel 1 heute

Lauren und Cameron Speed-Hamilton

Dieses Paar hatte es gar nicht so einfach, zu seiner Liebe zu stehen, wie Lauren in der Reunion verriet. Doch auch heute sind die beiden verheiratet und teilen auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihren Alltag.

"Ich bin so dankbar, dass du an meiner Seite bist und mich unterstützt, forderst, liebst, mich zum Lachen und zum Weinen bringst, mir jeden Tag ein neues Level deiner Liebe zeigst, von dem ich nie dachte, dass es existiert", schwärmte etwa Lauren unter einem Foto an ihrem Geburtstag. Zusammen veröffentlichten sie 2021 das Buch "Leap of Faith".

Im November 2021 feierten sie bereits ihren dritten Hochzeitstag.