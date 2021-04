"Mare of Easttown": Kate Winslet ermittelt bald in Sky-Serie

Die Serie wurde von Brad Ingelsby ("The Way Back") kreiert und geschrieben, Craig Zobel ("The Leftovers") führte bei allen Episoden Regie und ist ausführender Produzent. Kate Winslet spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern fungierte ebenfalls als ausführende Produzentin, wie auch Paul Lee und Mark Roybal (wiip), Gavin O’Connor sowie Gordon Gray (Mayhem Pictures).

Die siebenteilige Mini-Serie "Mare of Easttown" ist ab 21. Mai wahlweise auf Deutsch oder im Original immer freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. Parallel ist "Mare of Easttown" via Sky X und Sky Q auch auf Abruf verfügbar.