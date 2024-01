Natalie Portman verkörperte in der "Star Wars"-Prequel-Trilogie ab 1999 Königin Padmé Amidala. Zusammen mit Anakin Skywalker, dem späteren Darth Vader, bekommt Padmé Amidala die Zwillinge Luke und Leia. Mark Hamill spielte Luke Skywalker in der Ur-Trilogie von "Star Wars" (ab 1977) und in den späten Fortsetzungen seit 2015.