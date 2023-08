Paartherapie mit Freundin Ruby

Auf Schönebergers Nachfrage hin ging der Schauspieler etwas detaillierter auf das brenzlige Thema ein: "Ich hab so zwei Seiten in mir", erklärte er dazu, "eine ist - ich glaube, ich hab auch da echt nen richtigen Hau, Nähe, Distanz ist bei mir auch schon so ein Ding, ein Albtraum. Ich bin schon jemand, der auch klammert, jemand, der eher schwieriger loslassen kann, festhält in bestimmten Momenten." Andererseits sei er aber auch jemand, der "sehr gerne sein eigenes Ding macht".

Mittlerweile sei seine Freundin in sein Haus in Los Angeles schon "ein bisschen eingezogen", was es nötig mache, verstärkt an seinen Macken zu arbeiten. Die gemeinsame Therapie helfe ihm dabei, zu lernen, "besser loszulassen".