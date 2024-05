Er spielte Kevan Lannister in "Game of Thrones"

Ian Gelder begann zunächst eine Karriere auf der Theaterbühne. Seinen ersten Fernsehauftritt hatte er 1972 in der Fernsehserie "Ein Fall für Scotland Yard". Anschließend trat er weiterhin in Miniserien, aber auch in Musicals auf, spielte vornehmlich in Shakespeare-Produktionen mit.

Hierzulande kannte man Gelder vor allem durch seine Rolle des Kevan Lannister in der HBO-Serie "Game of Thrones", die er von 2011 bis 2016 in zwölf Episoden spielte. Zuletzt sah man den Briten in den Serien "Mr. Selfridge" (2016), "Ripper Street" (2018) und "Doctor Who" (2020).