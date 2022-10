Michael J. Fox: Seine geradezu unfassbare Leidensgeschichte

"Zurück in die Zukunft"-Star Michael J. Fox (61) berichtet in einem neuen "People"-Interview von mehreren fürchterlichen Schicksalsschlägen, die er in den vergangenen Monaten erleiden musste. So verstarb im September dieses Jahres seine Mutter Phyllis im Alter von 92 Jahren, und der Superstar der 1980er und frühen 1990er Jahre brach sich gleich eine ganze Reihe verschiedener Knochen in seinem Körper. Im Folgenden eine Rekapitulation der langen Leidensgeschichte des Hollywood-Mimen.