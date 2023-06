Es ist offiziell: Monica Bellucci und Tim Burton sind ein Paar

"Ich liebe Tim"

Zudem sagte sie: "Ich liebe Tim. Und ich habe großen Respekt vor Tim Burton." Über seine Arbeit sagte sie: "Ich liebe diese Traumwelt, in der die Monster freundlich sind, als könnten wir unsere dunklen Seiten in etwas Helles, Verzeihendes verwandeln." Burtons Filme erzählten viel darüber. Derzeit arbeitet das Paar in London zusammen an dem Film "Beetlejuice 2". Der Streifen soll am 6. September 2024 in die Kinos kommen.