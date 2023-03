Beste Nebendarstellerin

Peggy Ashcroft (1907-1991) war im Vergleich fast ein Jungspund, als sie 1985 für "Die Reise nach Indien" den Nebenrollen-Oscar erhielt. Mit 77 Jahren ist sie die einzige Person unter den Rekordhaltern in den vier Schauspielkategorien unter 80.

Tatum O'Neal (59) ist nicht nur die jüngste beste Nebendarstellerin, sondern die jüngste Person, die je einen regulären Academy Award gewann. Der Ehren-Oscar, den Shirley Temple (1928-2014) mit sechs Jahren erhielt, zählt offiziell nicht. Tatum O'Neal gewann 1974 mit zehn Jahren für "Paper Moon".

PS: Der älteste Oscargewinner überhaupt ist kein Schauspieler. James Ivory (94) war 89, als er für sein Drehbuch für "Call Me By Your Name" prämiert wurde.